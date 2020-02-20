Rusya’dan soğuk duş etkisi yaratan İdlib açıklaması: Yanıt verilmesini meşru kıldı

RUSYA Savunma Bakanlığı, yaptığı son dakika açıklamasında muhaliflerin İdlib'e girmesine "Bu durum Suriye ordusunun bütün saldırılara yanıt vermesini meşru kıldı" sözleriyle sert tepki verdi.

Suriye Milli Ordusu'nun harekete geçmesi sonrasında Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İdlib'deki bu harekatın Türkiye destekli olduğu belirtildi. Açıklamadaki üslup ve dil tehdit edici oldu.

Reuters'ın geçtiği bilgiye göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Türkiye'nin desteklediği militanlar..."

Türkiye, Suriye hükümetine bağlı güçlere saldıran militanlara silah desteği sağlıyor. Türkiye'nin desteklediği militanlar Suriye hükümet güçlerinin İdlib'de kontrol ettiği iki bölgeye girdi.

Bu durum Suriye ordusunun bütün saldırılara yanıt vermesini meşru kıldı".

Açıklamada, "Moskova, Ankara ile iletişime geçtikten sonra Türkiye topçu atışını durdurdu" ifadesi kullanıldı.



TASS haber ajansı Rusya Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye bölgedeki kuvvetlere yardımı ve silah desteğini bırakması çağrısında bulunduğunu duyurdu.