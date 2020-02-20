Halk arasında karabasan olarak adlandırılan uyku felci nedir?

Karabasan çökmesi ya da tıbbı ismiyle uyku felci nasıl gerçekleşir ve tedavi edilmesi gerekli mi?

Doğrudan psikiyatri dalını ilgilendirdiği için bir sağlık sorunu olarak nitelendirilen uyku felci, beyin uyku durumundan tamamen uyansa bile beden felcinin uzun süre devam etmesi durumunda meydana gelebilmektedir.

Normal hayatta uyku felci çok yaygındır. Nüfusun yüzde 50'sinin yaşamları boyunca en az bir kez uyku felci durumunu yaşadığı tahmin ediliyor.

Uyku felci nasıl gerçekleşir?

Uyku felci, uykunun bölümlerinden olan Rem döneminde yaşanmaktadır.Bu dönem yani Rem dönemi uykunun en hafif olduğu anlardır. Beynin rüyadan uyanması halinde dahi uyku felci devam etmektedir. Hepimizde bir güvenlik mekanizması vardır ve bu mekanizma bizi bir şekilde felç ederek yani rüyamızda yaptığımız hareketleri gerçekten yapmamızı önler.

Yaşanan uyku felci esnasında kişinin bilinci açık değildir. Kişi uyanma ve uyuma öncesinde hareket edemez ve uykudan uyanırken konuşamama hissi yaşar. Bu duruma halüsinasyonlar da eşlik edebilir.Çoğu zaman bunu yaşayan kişiler korku ve endişeye kapılırlar. Uyku felci birkaç saniye veya birkaç dakika sürebilir.

Uyku felcinin sebepleri nelerdir?

-Düzensiz uyku saatleri

-Aşırı stres ve yorgunluk

-Uykuya dalmada aşırı zorluk çekmek

-Psikiyatrik korkular

Uyku felci tedavi edilebilir mi?

Uyku felcinin tedavisinde normal uykuya geçmeyi düzenleyen ve uyku kalitesini en üst seviyeye çıkaran doktor tarafından yazılan reçeteli ilaçlar verilmektedir. Doktor her hastaya farklı tedavi şeklini uygulamaktadır. Ayrıca stres, üzüntü, sigara ve alkolden uzak durulması da tedavi aşamasında büyük önem taşımaktadır.