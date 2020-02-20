Trabzonspor Kulübü, TSYD tarafından yapılan açıklamayla ilgili kulübe bir bilgilendirme yapılmadığını ve diğer kulüplerin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içinde yer almayacaklarını duyurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 26 Şubat Çarşamba günü saat 11'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir oturum düzenleneceğini açıkladı.

Trabzonspor'dan TSYD'nin davetine ret

Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Cengiz: Madem teklif var zevkle gelirim

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Ben bunu az önce yolda öğrendim. Şimdi biz iki televizyon grubundan telefon aldım. Ben katılırım. Madem teklif var zevkle gelirim. Ama karşıya saygı gerek. Benim ya da diğer başkanlar o saatte uygun mu? Alternatif saat vermek lazım. Kim yaptı bilmiyorum.