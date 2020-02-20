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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da 11 kişinin öldüğü ırkçı saldırıyla ilgili açıklamasında "İlgili birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Almanya'da 5'i Türk vatandaşı 10 kişinin öldüğü ırkçı katliama ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdoğan, "Almanya'nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum" diyen Erdoğan,  "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." dedi.

Hedef 5 milyon kitap

Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. 

Kitap bağışı daveti

Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Kitap dilencisi olarak diyorsanız ben bunu kabul ederim."

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