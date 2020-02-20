Sinsi şekilde ilerleyen ağız kanseri erkeklerde iki kat daha fazla görülüyor!

Nadir olarak görülen ve farkedilmesi güç olan ağız kanserinin belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? İşte detaylar...

Ağız kanserleri; çoğunlukla alt dudak olmak üzere ağzın içinde, gırtlak bademcikler veya tükürük bezlerinin arkasında oluşan kanserleri kapsıyor.

Bu kanser türü dilde, dişte, dişetinde, kemikte, orofarenk dediğimiz boğazın ve dilin gerisinde yer alabildiği gibi dudakta da yer alabilen bir tür.

Kanserler, Kulak-Burun-Boğaz ve Baş-Boyun cerrahlarının uzmanlık alanına giriyor. Ağız kanserleri, erkeklerde, kadınlara oranla 2 kat daha fazla görülüyor.

Başlarda sinsi şekilde ilerleyen ve nadir görülen ağız kanserini erkenden farketmek güç olabiliyor. Erken tedavi edildiğinde ise iyileşme olasığı yüksek.

Ağız kanserinin belirtileri -Dudaklarda, diş etlerinde veya ağızın içinde kolaylıkla kanayan ve iyileşmeyen bir yara

-Ağzın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk

-Ses değişikliği

-Ağız dokularının zarar görmesi ile beraber baş gösteren ağrılar

-Çiğneme ve yutma güçlüğü

-Kulağa vuran ağrı

Ağız kanseri nasıl tedavi edilir?

Tedavi tüm kanserli dokuların cerrahi müdahale ile çıkarılması, radyoterapi ile ağız ve boğaz bölgesine uygulanan yüksek enerjili ışınların kanser hücrelerini ortadan kaldırarak kanserin yayılımının önüne geçilmesi ya da kemoterapi yöntemiyle sağlanabiliyor.

