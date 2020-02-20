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Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'un planını engelledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam’a dayalı bölücülükle mücadele planı adı altında yurt dışından imam ve öğretmen gelmesini yasaklama girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takıldı. Macron, Türkiye'nin planı kabul etmediğini duyurdu.

Macron “İslam’a dayalı bölücülükle mücadele” konuşmasında, yurt dışından gelen imam uygulamasına son vereceklerini duyurdu. Ayrıca gelecek eğitim yılından itibaren yabancı dil eğitimi için yurt dışından gelen öğretmenler de artık Fransa’da eğitim veremeyecek. Macron’un demokrasi ve insan haklarını askıya alan kararı Fransa’da yaşayan yüz binlerce Türk’ün özgürce ibadet ve eğitim hakkına darbe vurulmasını içeriyor.

Erdoğan kabul etmedi

Macron’un planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takıldı.Fransız lider, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Fas Kralı ve Cezayir Cumhurbaşkanı ile anlaşmaya vardık. Türkiye dışındaki ülkelerle, yabancı dilde eğitim sisteminde yapılan reform konusunda anlaştık. Türkiye ise kabul etmedi” dedi.

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