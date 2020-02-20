Ebru Polat'ın sevgilisi Sabri Çelebi çıktı Palalı Sabri kimdir?

Gezı olayları sırasında elinde palayla göstericilerin arasına dalan ve kuzeni tarafından kendisini öldürmeye azmettirmekle suçlanan firari saldırgan Sabri Çelebi Ebru Polat'ın sevgilisi çıktı. Dubai tatilinde Ebru Polat ile pozunu paylaşan Palalı Sabri Ebru Polat ile aşkını ilan etti.

Gezi olayları sırasında göstericilere elindeki palayla saldıran, daha sonrasında ise polisin gözaltı işlemine direnen ve Palalı Sabri adıyla ünlenen saldırgan Sabri Çelebi’nin Dubai’de bir gece kulübünde şarkıcı Ebru Polat’la samimi görüntülerini yayınlaması gündem oldu. Palalı saldırı davasında ceza almasına rağmen Fas’a kaçtığı belirtilen firari Sabri Çelebi’nin aynı zamanda kuzenine kurulan kanlı bir pusunun azmettiricisi olduğu da iddia ediliyordu.

Ebru Polat ve Palalı Sabri birlikte tatilde: Şarkıcı Ebru Polat, bir süredir ailesiyle birlikte gittiğini söylediği Dubai tatilinde yüzünü göstermediği bir iş adamıyla tatil fotoğrafları paylaşıyordu. Sabri Çelebi, kendi sosyal medya sayfasından Ebru Polat ile bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini paylaştı. Aynı görüntüleri Polat da kendi hesabından paylaşınca, ilişki ortaya çıkmış oldu.

EBRU POLAT KİMDİR: Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.

2011’de “Dinle 2011” albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu’nun “Haydi Git” şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde “Mutlu Ol Yeter” ve “Artık Sevmeyeceğim” şarkılarının cover’larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde “Olanlar Oldu” single’ını sundu. 2012’de “Kaçın Kurasıyım” EP’sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel’in müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrar yorumladı.