Ek atama olacak mı 2020 Bakan Ziya Selçuk son haberi verdi

Öğretmen adaylarının beklediği ek atama açıklaması Bakan Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk 2020 yılında öğretmen atamasının olacağını aynı zamanda 20 bin ek öğretmen ataması da yapılacağını duyurdu. Peki öğretmen ek atama kontenjanları nasıl olacak, hangi bölüme kaç öğretmen ataması yapılacak?

Ek atama olacak mı sorusunun yanıtını öğretmen adayları merakla bekliyordu. 2020 yılı ek öğretmen ataması hakkında son haberi ise Bakan Ziya Selçuk verdi. Şelçuk, 2020 yılında normal şartlarda öğretmen ataması yapılacağını ve 20 bin öğretmen ek ataması da yapılacağını duyurdu.

Peki, Bakan Selçuk 20 bin ek öğretmen atama kontenjanları için bir bilgi verdi mi? İşte, o detaylar

Ek atama olacak mı sorusu, öğretmen adaylarının gündemindeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Şu an devam etmekte olan ve 18 Mart tarihinde neticelenmesi beklenen 20 bin öğretmen atamasına ek olarak bir atamanın yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, bu konuda bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. Peki, ek atama olacak mı? İşte, Ziya Selçuk'tan ek atama hakkında bazı bilgiler

Milli Eğitim Bakanı 20 bin ek atama için müjdeyi verdi. İşte, o açıklama;

"Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var iş ile ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti."

EK ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

20 bin ek atama için kontenjan bilgileri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz dönemin kontenjanı şu şekildeydi;