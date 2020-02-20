İran'da biri doktor 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Ölümcül virüs kapımızda

İRAN'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin ölmesi sonrası biri doktor, 3 kişide daha ölümcül virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi." açıklaması yaptı.

Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını belirtti.