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İran'da biri doktor 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Ölümcül virüs kapımızda

İRAN'da koronavirüs nedeniyle 2 kişinin ölmesi sonrası biri doktor, 3 kişide daha ölümcül virüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum'da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu.

Cihanpur, "Hastanelerde tedavi altına alınan üç kişide Kovid-19 tespit edildi. Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 5'e yükseldi." açıklaması yaptı.

Arak kentindeki hastanın Kum kentinden gelen bir doktor olduğunu aktaran Cihanpur, hastaların karantinaya alındığını belirtti.

Ne olmuştu?

İran'da dün ilk kez Kovid-19 vakası tespit edilmişti. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum kentinde solunum yetmezliği şikayetiyle gözetim altında tutulan ve koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan 2 İran vatandaşının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. İran devlet televizyonu da hayatını kaybeden iki kişinin Çin'e seyahat etmediklerini ve Kum'da yaşayan İran vatandaşları olduklarını duyurmuştu.

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