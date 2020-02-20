Kavga eden keçilerin boynuzuna hortum taktı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde bir çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralayan keçilerine ilginç bir çözüm buldu. Hayvanlarını bir bir yakalayan çiftçi, boynuzlarına hortum takarak yaralanmalarının önüne geçti.

Beytüşşebap ilçesinde çetin geçen kış aylarından dolayı 4 ay boyunca ahırlarda bekletilen keçilerin kavgası çiftçileri ilginç bir yöntem bulmasına neden oldu.

Çiftçi, birbirlerini boynuzlayarak yaralanmalarına neden olan hayvanlarını bir bir yakalayıp boynuzlarına hortum taktı.

4 keçisi kavgalar nedeniyle telef olmuş

Boynuzlara takılan hortum ve borular sayesinde kavga eden keçilerin yaralanmasının önüne geçildi. Bugüne kadar 4 keçisi kavgalar nedeniyle boynuzlanarak telef olan çiftçi, çözümü ancak bu şekilde bulduğunu ifade etti.