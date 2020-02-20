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Sarı nokta hastalığı nedir gözü kaybetme riski bulunuyor!

Görme kalitesinde yaşanan bozulma başta olmakla beraber farklı belirtilerle ortaya çıkan sarı leke haslığı nedir ve tedavisi var mı? İşte yanıtı...

Sarı nokta hastalığı diğer bir adıyla "makula dejenerasyonu" net görme için önemli olan gözün merkezi görme fonksiyonunu bozan bir retina hastalığıdır. Özellikle 55 yaşın üstündeki ve kalıtsal risk taşıyan kişilerde görülme riski olan bu hastalıkta gözü kaybetme riski de bulunuyor.

Sarı nokta hastalığının belirtileri nelerdir?

-Görme kaybı

-Görme kalitesinde bozulma örneğin düz çizgilerin eğri gibi gözükmesi

-Okuma ve yazmanın zorlaşması ve okurken daha fazla ışığa ihtiyaç duyulması

-Sisli ve bulanık görme

-Gözde ani kararlamalar yaşanması

Sarı nokta hastalığında alınabilecek erken önlemler arasında güneşe direkt bakmamak büyük önem taşıyor.

Hastalığın sonuçları nedir ve tedavisi mümkün mü?

Bu hastalar evde kendi işlerini görebilirler ancak tek başına sokağa pek çıkamaz, okuyamaz, yazamaz, televizyon izleyemez ve araba kullanamazlar. Sarı benek hastalığından korunmak tamamen mümkün olmamakla birlikte, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür.

Bu nedenle hastalara varsa yüksek tansiyonun kontrol altına alınması, sigaranın bırakılması ve gözün güneşten korunması gibi önerilerde bulunulur. En önemlisi, rutin göz muayenelerini mutlaka yaptırmaktır. Bununla beraber göz içi enjeksiyonları ile hastaya uygulanan ilacın birçok hastanın görme keskinliğinde önemli bir iyileşme sağladığı bilinmektedir.

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