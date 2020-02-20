Akıllı telefon bağımlılığı uyuşturucu bağımlılığına benziyor!

Alman araştırmacılar, akıllı telefon bağımlıların beyin yapısını incelediler ve bu bağımlılığın beyindeki gri maddeyi azalttığını keşfettiler.

Akıllı telefonun insan hayatına sayısız faydası var. Onlar hem kamera, hem radyo sevdiklerimizle iletişim kurmamızı sağlıyor ve sorduğumuz tüm soruların cevabını veriyor. Aslında akıllı telefonlar hayatımızı kolaylaştıran güzel bir araç. Fakat günümüzde insanlar için akıllı telefonlar vazgeçilmez bir hale geldi. Cep telefonuyla geçirilen gereğinden fazla zaman insanları kötü etkiliyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon bağımlılığının beynimizin şeklinde ve büyüklüğünde yaptığı değişiklikler, uyuşturucu bağımlılığının beynimiz üzerinde yaptığı değişikliklere benziyor. Alman araştırmacılar, akıllı telefon bağımlılarının beyinlerinin kritik bölgelerinde gri madde eksikliği olduğunu keşfettiler.

Akıllı telefon bağımlısı (SPA) kişilerin beyinlerinden MRI tarayıcısı tarafından alınan görüntüleri incelen araştırmacılar, akıllı telefon bağımlılarının beyin faaliyetlerinde, bağımlı olmayanlara göre azalma keşfetti. Akıllı telefon bağımlılarının beyinlerindeki yapılar ve gri maddedeki azalış eğilimleri, uyuşturucu bağımlılarının beyinleriyle benzerlik gösteriyor.



Uyuşturucu bağımlılarının beynine benziyor: Addictive Behaviors dergisinde yayınlanan çalışmada bilim insanları, 22'si akıllı telefon bağımlısı olmak üzere 48 kişinin beyinlerinden alınan görüntüleri inceledi. Sonuçlara bakılırsa bağımlıların sol ön insula, serebral ve parahipokampal korteks bölgelerinde gri madde azalması görülüyor. İnsuladaki gri madde azalmasıyla madde bağımlılığı arasındaki ilişki daha önce de gösterilmişti.

Bilim insanları, araştırmalarıyla birlikte telefon kullanımıyla beynin fiziksel değişimi arasındaki bağa ilişkin ilk kanıtı gösterdiklerini belirtiyorlar. Heidelberg Üniversitesi araştırmacıları, gittikçe popüler hâle gelen akıllı telefonların zararsız olduğuna ilişkin iddiayı sorguladıklarını dile getiriyorlar. Akıllı telefon bağımlılığı, bilim insanları ve doktorlar arasında, özellikle çocukların da bu cihazlarla daha fazla zaman geçirmeye başlamalarıyla birlikte endişe uyandırıyor.

İngiltere'de, 5 ile 16 yaşları arasındaki 2.167 çocukla yapılan araştırmaya göre 11 yaşına kadar 10 çocuktan 9'unun kendi akıllı telefonu oluyor. Ortaokul çağındaki gençlerinse neredeyse tamamında akıllı telefon bulunuyor. Araştırma, çocukların %57'sinin telefonlarıyla birlikte uyuduğunu gösterirken çocukların %39'u akıllı telefonları olmadan yaşayamayacaklarını söylüyorlar.

Araştırma, telefonların çocukların hayatını nasıl kontrol altına aldığını gösterirken telefon bağımlılığının psikolojik ve sağlığa yönelik etkilerinin hâlâ tam olarak anlaşılamaması endişe yaratıyor.