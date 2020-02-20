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İngilizler Ozan Tufan'ı izlemeye geliyor

İngiliz medyası, üç Premier Lig kulübünün Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça ajanlarını göndereceğini ve Ozan Tufan'ı izleyeceklerini yazdılar.

Son üç maçta alınan 1 puanın ardından zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de tek hedef ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında yenip şampiyonluk yolunda yeniden avantajlı duruma geçmek.

Fenerbahçeli futbolcuları derbi heyecanı sararken sarı-lacivertli takımın orta sahadaki kilit isimlerinden Ozan Tufan'a İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

3 İngiliz derbiyi izlemeye geliyor
İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça ajanlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar.

20 milyon Euro
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'ın serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği ancak 3 kulübün bu rakamın inmesini istediği ifade edildi.Milli futbolcu Ozan Tufan, 2019'un Aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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