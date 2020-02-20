Atakan Kayalar nereli annesi ve babası kimdir?

10 yaşındaki Atakan Kayalar Türkiye'nin gündemine oturdu. Ayda 250 kitap okuduğunu söyleyen kitap kurdu Atakan Kayalar söyledikleri ve yaşından büyük açıklamaları ile merak konusu oldu. Peki Atakan Kayalar kimdir, annesi babası kimdir ve Atakan Kayalar hangi okula gidiyor?

10 yaşındaki Atakan Kayalar bir kitapçıda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan videosuyla bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isim oldu. Peki kimdir bu herkesin konuştuğu Atakan Kayalar, hangi okula ve kaçıncı sınıfa gidiyor?

Atakan beş ayda 250 kitap okuduğunu anlattı. Ayrıca okuduğu kitaplar yaşına göre oldukça ileri düzeyde. Herkese kitap okumasını tavsiye eden Atakan, eğitimle ilgili önerilerde de bulundu.

"Adım Atakan. Bu kadar. Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz, beyin cerrahıyım desem olmaz, cumhurbaşkanıyım desem olmaz."

10 yaşındaki Atakan Kayalar, kendisini böyle tanımlıyor...

Atakan, Fethi Çağıl'ın bir kitapçıda çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video ile meşhur oldu. Çağıl'a "Felsefeyle ilgilisin galiba?" diye sorduğunu ve böyle tanıştıklarını anlatan Atakan, ardından eğitim ve bireysel haklar üzerine konuştuklarını söyledi.

Okuduğum kitaplara ilişkin bilgi veren Atakan, "Kayı serisinin tamamını okudum. Nutuk okudum. Homeros İlyada okudum. Böyle buyurdu Zerdüşt okudum" dedi.

Okul öncesi felsefe eğitimi verilmesi gerektiğini ifade eden Atakan Kayalar, "Okuldan önce ayrıca bir ahlak eğitimi, ahlak, terbiye ve saygı eğitimi verilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise felsefe eğitimi verilmesi gerekiyor. Eskiden felsefe ve psikoloji derdim ama artık sadece felsefe diyorum. Küçük çocuklara psikoloji öğretmekte büyük bir sıkıntı vardır. İnsan hep kendinde bir şeyler arar. Gider şizofreniye bakar. Ben böyle miyim, ben şöyle miyim, ben öyle olacak mıyım, ben böyle olacak mıyım, benim düşüncelerim nasıl, ya ben şizofreniysem diye düşünmeye başlar. O yüzden ilk önce felsefe ondan sonra ise tarih öğretilmelidir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrı yapan Atakan Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan'ın öncelikli kitap önerileri ise George Orwell'ın Hayvan Çiftliği ve Antoine De Saint Exupery'nin Küçük Prens'i...

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar, "Şu an duygularım çok karışık. O kendini hemen ifade edebiliyor ama benim duygularım çok karışık. Bizim herhangi maddi, manevi beklentimiz yok. Sadece eğitim konusunda doğru, düzgün, sosyal arkadaşlarından koparılmadan biraz farklı eğitim alması. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" diye konuştu.