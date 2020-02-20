Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! Torbacılar yakalandı

KONYA'da jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde geçirildi. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınıp adliyeye sevkedildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde,jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalandılar

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldıktan sonra Kulu- Ankara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde önlem alan ekipler, sevkiyat yapıldığını belirlediği otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 1750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan 23 ve 26 yaşlarındaki üç kişi gözaltına alınıp, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.