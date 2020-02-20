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Yunanlılara NATO'da Türkiye şoku! Başkan çamur atmalarına izin vermedi

BELÇİKA’da düzenlenen NATO toplantısına katılan Yunan heyeti, Türkiye’yi eleştirmek isteyince heyet başkanı tarafından engellendi. Bunun üzerine Yunan heyet toplantıyı terk etti.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamenterler Meclisi'nin heyet toplantısında Yunanistan, Türkiye’ye karşı ithamlarda bulununca heyet başkanı Yunanlıların soru sormasına izin vermedi.

Toplantıyı apar topar terk ettiler

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Parlamenterler Meclisi'nde yaptığı konuşma sonrası, Yunan heyet soru sormak istedi. Yunan heyetinin soru sormasına izin vermeyen NATO Parlamenterler Meclisi heyet başkanı Yunanlı temsilcileri kızdırdı. Yunan heyet toplantıyı apar topar terk etti.

Dertleri Libya anlaşması

Konuyla ilgili Yunan Parlamentosu şu açıklamayı yaptı:
"Brüksel'deki NATO Parlamenterler Meclisi'nin çalışması sırasında, bir Yunan Delegasyonu olarak, uluslararası hukuku ve Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal eden Türkiye-Libya Anlaşması konusunu vurguladık. 

Türkiye'nin NATO Büyükelçisinden, Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etme konusunda cevaplar almaya çalıştık ve NATO üyelerimizi bilgilendirmeye çalıştık. Türkiye'nin yasadışı eylemleri ve bölgedeki girilimi artırdığını belirttik. Türkiye'nin, Libya ile mutabık kaldığı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanına ilişkin anlaşmanın uluslararası hukuk ilkesini kasten ihlal ettiğini özellikle vurguladık. Türkiye, Fransa ve İtalya gibi NATO üyesi ülkelerin petrol şirketlerine yönelik araştırma için uluslararası bir ihale tarafından verilen arsalarda Kıbrıs EEZ'de yasadışı sondaj çalışmaları yürütmektedir. Çalışmanın başkanı yazılı ve sözlü sorularımızı sistematik olarak kesintiye uğrattı.

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