Almanya'yı sarsan kafe saldırısından fotoğraflar
Almanya'nın Hanau kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Kafelerden birinin sahibinin Konyalı bir Türk vatandaşı olduğu ve ölenlerden 5'inin Türk olduğu belirtiliyor.
Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı üç kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı.
Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti: Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.
Saldırganlar koyu renkli araçla kaçtı: Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.
Ölenlerin kimlikleri belli değil: Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil. Alman güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.