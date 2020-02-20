Almanya'yı sarsan kafe saldırısından fotoğraflar

Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti: Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.

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