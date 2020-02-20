ABD zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti

SURİYE 'de sık sık ABD askerleri ve Rus askerleri karşı karşıya geliyor. Kamışlı'da seyir halindeki ABD askerleri, kullandıkları zırhlı araç ile Ruslara ait zırhlı aracın yolunu kesti.

Hatırlanacağı üzere terör örgütü YPG'ye karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye ile Rusya, Soçi'de masaya oturmuş, mutabakat sonucu Türkiye petrol yataklarıyla ünlü Kamışlı'dan çekilmişti.

ABD Kamışlı'yı Rusya'ya bırakmadı

Suriye'nin kuzeyinde yer alan petrol cenneti Kamışlı'da ABD ve Rusya arasında petrole çöreklenme savaşı yaşanıyor...

Amerikan askeri aracı Rus askeri aracını bataklığa itti

Son olarak Kamışlı'nın doğusunda ABD askerleri ile Rus askerleri arasında gerginlik yaşandı.Yaşanan olay, arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.Uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Rus askeri araç daha sonra bataklığa saplandı.