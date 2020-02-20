Bircan Bali kiminle evli eşi i Ömer Gezen'den boşandı mı?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Bircan Bali eşinden boşandı mı sorusu gündem oldu. Bircan Bali 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlenmiş ve geçtiğimiz hafta hamile olduğunu açıklamıştı. Peki eşini takipten çıkaran ve Gezen soyadını silen Bircan Bali eşinden boşandı mı canlı yayında açıkladı.

Bircan Bali eşi Ömer Gezen'den boşandı mı? Daha önce Şenol İpek ile evlenen Bircan İpek 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunun müjdesini veren Bircan Bali'nin instagram hesabında eşini takipten çıkarması, fotoğrafları silmesi ve soyadını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı, boşandılar mı sorusunu akıllara getirdi. Bircan Bali eşi olan krizi canlı yayında anlattı.

Bircan Bali'nin eşi Ömer Gezen'in ikinci kez İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurduğu iddia edildi. Son zamanlarda da sürekli olarak boşanacakları konuşulan çiftten Bircan Bali, sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programında iddialara açıklık getirdi.

Bircan Bali, açıklamasında şunları söyledi:

"3 aylık hamileyim. Biraz gergin bir hamilelik geçiriyorum. Ben hamileliğimi 2 haftalıkken öğrendim, öğrendikten hemen sonra eşim askere gitti.

''Bu yüzden gerginlikler çoğaldı. Askerden geldikten sonra da şiddetli kavgamız devam etti. Biraz uzaklaşmak için o süreçte eşim Antalya'ya gitti. Sonra büyüklerimizin araya girmesiyle sorunları aştık. Şimdilerde gayet iyiyiz, bir boşanma yok."

Ömer Gezen kimdir:

Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı.