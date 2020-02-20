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Kars’ta PKK’nın gizli şehir yapılanmasına darbe

İhlas Haber Ajansı

PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmaları içerisinde Kars’ta faaliyet yürüten kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmaları içerisinde Kars’ta faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

TEM ekiplerince yürütülen çalışmalarda adresleri belirlenen şüpheli 9 kişinin yakalanması için şüphelilerin ikametgahlarına sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 9 kişi evlerinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan zanlılar, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

TEM ekiplerince şüphelilerin ikametgahları ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatlı tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bunlara ait 102 adet fişek, cep telefonu, sim kart, harddisk ve dijital materyaller ile hakkında toplatma yasaklama kararı bulunan 21 adet kitap ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınarak TEM Şubeye getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve İran uyrukla A.H.G. tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Şüphelilerden H.K., G.U., S.E., T.D., K.Y., A.G. ve E.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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