Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizine ilişkin son dakika açıklama yaparak, "Rusya ile görüşmelerde henüz istediğimiz noktada değiliz. Liderler toplanabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib Harekatı an meselesi dediği İdlib krizine ilişkin son dakika açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

TRT Haber'de gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Rusya ile görüşmelerde henüz istediğimiz noktada değiliz. Liderler toplanabilir" dedi.

Harita dayattılar

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile henüz istediğimiz noktada değiliz. Belki liderler görüşebilir. Rusya bize harita dayatmadı. Karşılıklı pozisyonlarımızı belirten kağıtlar verdik" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı İdlib Harekatı an meselesi. Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bizim zaten diplomasideki ilkemiz sahada ve masada güçlü diplomasi sahada ve masada güçlü Türkiye.

İkisini birlikte götürmeye çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin kararlılığını söylüyor.

Cumhurbaşkanımızın verdiği ve vereceği kararlarla bu adımlar atılır.

Biz diplomasinin başındayız, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Ne gerekiyorsa' dedi. Karadan mı havadan mı nereden ihtiyaç varsa bunu askerlerimiz karar verir. Neye ihtiyaç varsa ona göre hareket edilir.

Radikalleri İdlib'e rejim ve destekçileri otobüslerle bıraktı

İdlib bölgesinde PKK mevcudiyeti fazla yok. Bazı radikal gruplar var. Rejim ve destekçileri özellikle Dara'dan otobüslerle getirip İdlib'e bıraktılar. Bunların kapasitesi yok fakat bu radikalleri buralara kim bıraktı rejim ve destekçileri bıraktı. Burada teröristlerin bulunmasını bahane ederek saldırmak amaçları.

Batı'lı dostlarımız tamam güzel diyor fakat PKK'ya yönelik bir harekat başlattığımız zaman ize ne yapıyorsun diyor. Teröristlerin arasında ayırım yaptığı için tepkiyi farklı gösteriyorlar. İdlib konusunda Türkiye'ye destek var. BM ve BM Genel Sekreter Yardımcısı açıklamalar yaptılar. BMGK'da gözlem noktalarına saldırıların durması gerektiğini vurguladılar. Bazı ülkelerden dolaylı destek var. Burada insani bir dram var bizim atacağımız adım yeni bir insani felaketin önlenmesine yöneliktir.