Çin virüsü Kovid 19 salgınında son durum! Bu kez bir iyi haber var

ÇİN’de yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artmaya devam ederken, bomba gelişmeyi haber ajansı Reuters geçti. Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez bir hastanın virüsü yendiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 128'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 75 bin 727’ye yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong’da vaka sayısı 65’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Son 24 saatte 116 can kaybı

Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 116 artarken, 1763 kişinin de tedavi edildiği belirtildi. Yeni vaka sayısı 394 ile 23 Ocak’tan bu yana günlük bazda tespit edilen en düşük Kovid-19 rakamı oldu.

BOMBA GELİŞMEYİ REUTERS DUYURDU Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir açıklama ise virüsle mücadalede umutları artırdı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır’da daha önce ‘corona’ virüsü (COVID-19) tespit edildiği kesinleşen hastanın iyileşmeye başladığını ve virüsü ‘artık taşımadığını’ açıkladı.

Reuters’in haberine göre DSÖ Sözcüsü Inas Hamam, “(Erkek) hastaya, 14 günlük karantina süresinin ardından gerekli bütün testler yapıldı. Kendisi tamamen iyileşti ve virüs belirtisi kalmadı” dedi. Afrika’daki ilk ve tek ‘corona’ vakası olduğu belirtilen vakada, Mısır devlet televizyonu, hastanın bir yabancı olduğunu bildirmişti.

Komşu ülke İran'da ölümler başladı

Koronovirüs komşumuz İran'da da ortaya çıktı. İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.



Hastalarda ve erkeklerde ölüm oranı yüksek

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin hafta başında salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı bir raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Ülkede 11 Şubat’a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19’un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

12 Aralık 2019'da ortaya çıkmıştı

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan ettiğini duyurmuştu.