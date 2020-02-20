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Tüketici güven endeksi rakamları belli oldu

Tüketici güven endeksi Şubat ayında 57,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre %2,7 oranında azaldı; Ocak ayında 58,8 olan endeks, Şubat ayında 57,3 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 76,8 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak ayında 79,5 iken, Şubat ayında %3,4 oranında azalarak 76,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 75,9 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ocak ayında 77,4 iken, Şubat ayında %1,9 oranında azalarak 75,9 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 53,8 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Ocak ayında 56,8 iken Şubat ayında %5,3 oranında azalarak 53,8 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 22,5 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin tasarruf etme ihtimali endeksi Ocak ayında 21,6 iken, Şubat ayında %4,2 oranında artarak 22,5 oldu.

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