CHP kulisleri kaynıyor Kılıçdaroğlu'nun karşısına kurultayda 3 rakip çıkacak

CHP'de tartışmalı il kongreleri devam ederken, kulislerde kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına genel başkanlık yarışı için 3 adayın çıkacağı konuşuluyor. En dikkat çeken isim ise bir kadın.

CHP’yi Mart ayının sonundaki genel başkan seçimli kurultaya taşıyacak il kongreleri tartışmalar eşliğinde devam ederken, genel başkanlık için kulisler kaynamaya başladı. Yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin alınmasıya durulur gibi olan parti içi kavga kurultay öncesi alevlendi. Genel başkan adaylığını koyacağı konuşulan isimlerin sayısı 3'e çıktı.

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından sona eren parti içi tartışmaların yeniden başlamaması için il kongrelerine tek adayla gidilmesini istedi. İlçe kongreleri ile şu ana kadar tamamlanan 56 il kongresi tamamlandı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’de Kılıçdaroğlu’nun işaret ettiği adaylar yarışa girmeden başkan seçildi.

Ancak bu isimler, tek aday olmalarına rağmen delegeden beklenen desteği alamadı. Ankara ve İzmir il başkanlarının aldığı oy oranı, illerdeki toplam delege sayısının yüzde 50’sini bulmazken, İstanbul’da da bu oran yüzde 65’te kaldı. Bu durum parti içinde, “Muhaliflerin aday çıkarmadığı ancak tepkisini sandıkta gösterdiği” şeklinde yorumlandı. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumuyla kendisine “muhalif biriktirdiği” eleştirisi de yapıldı.

Bin 200 delege yeni kadroları seçecek

Kongrelerde kurultay delegesi seçilecek bin 200 isim ile; milletvekili, PM üyesi ve YDK üyelerinden oluşan doğal delegeler, mart sonundaki kurultayda hem genel başkan hem de 60 PM üyesini seçecek. CHP’yi en az iki yıl yönetecek kadroların belirleneceği seçimlerle ilgili farklı senaryolar dile getiriliyor.

Fikri Sağlar, Umut Oran ve Selin Sayek Böke aday

Bu kapsamda, eski İstanbul Milletvekili Umut Oran ile eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın genel başkanlığa aday olabileceği konuşuluyor. Bunun yanında, parti içinde kendilerini, “sol gövde” olarak tanımlayan “Gelecek için Biz” grubunun öncüsü İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’nin de Kılıçdaroğlu’na rakip olabileceği ileri sürülüyor. Kısa süre önce Kılıçdaroğlu ile görüşerek kurultayı da konuşan Muharrem İnce’nin nasıl bir yol izleyeceği de merak ediliyor.

Asıl yarış Parti Meclisi için yaşanacak

Kurultayda karşısına rakip çıksa dahi Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak il kongreleriyle başlayan tepkilerin, PM seçimlerine yansıyacağı ve muhaliflerin asıl etkisinin bu seçimlerde ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, çarşaf listeyle gidilmesi beklenen PM seçimlerinde, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde önereceği 60 adayın bir bölümünün delege tarafından “çizilebileceği”ne işaret ediliyor.