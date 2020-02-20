Almanya'da saldırı Türklerle birlikte 11 kişi öldü! Saldırgan bakın kim çıktı

ALMANYA'da kafelere düzenlenen ölümcül saldırıya ilişkin bir son dakika gelişmesi var. 11 kişinin öldüğü saldırının zanlısı belli oldu. Katil zanlısı aşırı sağcı...

ALMANYA'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 11 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların otomatik silahlarla ateş açtığı iki kafede çok sayıda kişi de ağır yaralandı. Nargile kafeye saldırı gerçekleştiren iki şüpheli bir evde ölü bulundu. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli bildirildi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU! Alman Bild gazetesi, Hanau'daki silahlı saldırıyı yapan kişilerden birinin ölü bulunan aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı. Gazete, aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Tobias R.'nin saldırıyla ilgili bir mektup ve video bıraktığını ileri sürdü.



BAZI MİLLETLER YOK EDİLMELİ

Bild Gazetesi'nin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta, "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" diye yazdı.



Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdiği Hanau kentinde doğduğu ve 1977 doğumlu olduğu belirtiliyor. Üniversite mezunu olan Tobias R. iktisat okumuş.



Yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşti

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti. Polis, yerel saatle 22.00 sularında gerçekleşen saldırılarla ilgili arka planın henüz bilinmediğini kaydetti.





Saldırganlar koyu renkli araçla kaçtı

Alman güvenlik güçleri 2 kişi olduğu belirtilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Görgü tanıkları saldırı sırasındaki panik anında kafede Türkçe konuşan müşterilerin olduğunu söyledi.





Saldırganlar aynı evde ölü bulundu

AP ajansı nargile kafeye saldırı gerçekleştiren şüphelilerden birinin evinde ölü bulunduğunu duyurdu. Daha sonra gelen haberlerde iki saldırganın da aynı evde ölü bulunduğu bildirildi.





Ölenlerden 5'i Türk

Saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve uyrukları henüz netleşmiş değil. Hedef alınan kafelerden birinin Konyalı bir Türk vatandaşına ait olduğu ve hayatını kaybeden 11 kişiden 5'inin Türk kökenli olduğu iddia ediliyor.