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Almanya'daki ırkçı saldırıya Beştepe'den tepki Almanya'dan azami çaba istendi

Almanya'da 11 kişinin öldüğü ırkçı saldırıda ölenler arasında Türklerin de olduğu resmen doğrulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” dedi.

Almanya’yı dehşete düşüren terör saldırısı ile ilgili Ankara’dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter üzerinden Almanya'daki saldırıda ölenler arasında Türkler olduğunu doğruladı.

Türk bir işletmeciye ait kafeye yönelik saldırıda  11 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Tobias R. isimli ırkçı saldırganın da evinde ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Twitter üzerinden açıklama yapan İbrahim Kalın, saldırının ilk saatlerinde bir iddia olarak gündeme gelen, “Ölenler arasında Türkler de var” söylentisinin maalesef doğru olduğunu duyurdu.

İbrahim Kalın, “Dün gece Almanya'da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kolektif bir kanserdir” açıklamasını yaptı.

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