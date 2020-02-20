Erdoğan'ın '1 dolar' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Türkçe Olimpiyatları için özel para bastırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kılıçdaroğlu ve 1 dolar" çıkışına "Türkçe Olimpiyatları için özel para bastırdı" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ soruşturmalarında örgüt üyeliği iddiasına konu olan 1 dolara atıf yaparak, "İnsan bu zatın evinde 1 dolar olup olmadığından şüphe ediyor" sözlerine dikkat çeken bir yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu soruyu bana soran kişi Merkez Bankası'ndan Türkçe Olimpiyatları için özel para bastırdı" diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'FETÖ’cü danışmanlar Bay Kemal’in yanında. Akıl hocaları onlar' sözlerini şöyle yanıtladı:

"Yetki bende olsaydı siyasi ayak ben olurdum"

FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladım. FETÖ’nün siyasi ayağı, FETÖ unsurlarını devlete yerleştirme gücüyle ilgili. Örneğin FETÖ unsurlarından biri valiyse, komutansa, rektörse bunları kim atayabilir? FETÖ unsurlarını devletin kılcal damarlarına kim yerleştirebilir? Yerleştiren kişiye biz FETÖ’nün siyasi ayağı diyoruz. Eğer bu konudaki yetki bende olsaydı siyasi ayak ben olurdum ama bu yetki, yürütme organına, hükümete, o dönem hükümetin başı olan Erdoğan’a ait. Resmi Gazete’de atamaların altında Erdoğan’ın imzası var. Bu kişi aynı zamanda ‘Ne istediniz de vermedik’ diye itiraf eden kişidir.

"HTS kayıtları neden açıklanmıyor?"

15 Temmuz darbe gecesine ilişkin HTS kayıtlarının açıklanması çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: O gece nerede olduğum belli. Benim sorularımdan niçin kaçıyor? 15 Temmuz gecesi siyasi parti liderleri, Meclis Başkanı, Başbakan, bakanlar, üst düzey yöneticiler, belediye başkanları neredeydi ve kimlerle görüştüler?

Neden hain darbe girişimi gecesinin HTS kayıtları açıklanmıyor? HTS kayıtları Erdoğan’ın da MİT’in de elinde... Açıklasınlar.

1 dolar polemiği

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın FETÖ soruşturmalarında örgüt üyeliği iddiasına konu olan 1 dolarlara atıf yaparak 'İnsan bu zatın evinin bir yerlerinde gizli 1 dolar olup olmadığından şüphe ediyor” suçlamasına şöyle yanıt verdi:

Bu soruyu bana soran kişi Merkez Bankası’ndan Türkçe Olimpiyatları için özel para bastıran kişi. Ahlak var mı? Ayrıca benim öyle dolar merakım falan da yok. Amerika’da gökdelen yapan ben miyim, onun ailesi, onun yakınları, onun vakıfları değil mi? Paraya doymayan kendisi değil mi? Benim o işlerle hiçbir ilgim yok.