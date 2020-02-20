HABER /  GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi borcu olanlar için açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide "kanun yolundan vazgeçme" uygulamasına açıklık getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 7194 sayılı yasayla düzenlenen konuya ilişkin hükümlerden yararlanmak için gereken şartlara açıklık getirildi.

Tebliğde "kanun yolundan vazgeçme" kapsamı; vergi ve ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştay'ın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç) şeklinde açıklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'da saldırı Türklerle birlikte 11 kişi öldü! Saldırgan bakın kim çıktı
Çin virüsü Kovid 19 salgınında son durum! Bu kez bir iyi haber var
CHP kulisleri kaynıyor Kılıçdaroğlu'nun karşısına kurultayda 3 rakip çıkacak
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika İdlib açıklaması
ABD zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önünü kesti
Yunanlılara NATO'da Türkiye şoku! Başkan çamur atmalarına izin vermedi
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın '1 dolar' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Türkçe Olimpiyatları için özel para bastırdı
Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
İdlib'e yönelik saldırılar artıyor sınıra yakın bölgelere göç başladı
Tüketici güven endeksi rakamları belli oldu
Yönetmen Nazif Tunç: 50 yıl Türk sinemasının tek destekçisi Türk milleti oldu
Çağla Şıkel'in hakkında cinsel içerikli yazı yazan Ertuğrul Özkök'e cevabı sert oldu
Yorumlar