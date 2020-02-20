İdlib'e yönelik saldırılar artıyor sınıra yakın bölgelere göç başladı

SURİYE'nin İdlib kentine son aylarda Esad ve destekçisi Rusya'nın saldırıları artmaya başladı. Hem karadan hem de havadan saldırılar yapılırken, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç başlamış durumda.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin yaptığı yoğun saldırılar nedeniyle Ocak 2019'dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Yerel kaynaklar, son 6 günde 150 bin kişinin daha saldırılar nedeniyle evlerini, topraklarını terk ederek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiğini belirtirken, günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini söyledi.

Son aylarda İdlib'e yönelik saldırılar arttı

İç savaştan önce 1,5 milyon Suriyelinin yaşadığı İdlib kentinin nüfusu, rejim güçlerinin saldırılarıyla muhalif güçlerin bulundukları bölgeleri kaybetmesi üzerine oluşan iç göçle 4 milyona ulaşmış durumda. Rejim karşıtı sivillerin ve muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib’in güneyi ve doğusu, son aylarda Esad güçlerinin ve destekçisi Rusya'nın yoğun hava bombardımanına maruz kaldı.

10 bin kişi Türkiye sınırına yakın yerlere göç ediyor

Eşyalarını bile alamadan evlerini terk eden sivillerin yoğun trafik oluşturduğu bölgede günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirerek Türkiye sınırına yakın yerlere göç ettiği, bazılarının ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK/YPG/PYD teröründen arındırdığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine yerleştiği öğrenildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme Kasabası'nda yer alan çadır kampların nüfusunun ise 700 bini aştığı bildirildi.

''İnşallah Türkiye bize destek çıkar"

Rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonrası ayağından ve kollarından yaralanan Bekir Abdulrezzak, "Gece evde uyurken helikopterler vurmaya başladı. Birbirimizi toparladık ve 6 çocuğum, eşimle birlikte yanımıza hiçbir şey almadan buraya geldik. Bize battaniye, çadır ve soba yardımı yaptılar. Bu bölgede 40- 50 kişi yaşıyoruz. Hava çok soğuk, yaşam çok zor ama yapacak bir şey yok. Savaş sadece erkeklere karşı olsa hiçbir sıkını yok ya ölürüz, ya da kalırız ama Rusya ve rejim güçleri eşlerimizi, çocuklarımızı vuruyorlar. İnşallah Türkiye bize destek çıkar, belki bu saldırılar engellenir ve çocuklarımız iyi yaşar." Diye konuştu.