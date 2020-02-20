Almanya saldırganı Tobias R. ırkçı çıktı! Annesini de öldürmüş işte videosu

ALMANYA'da 5'i Türk 11 kişiyi öldüren saldırganın kim olduğu ortaya çıktı. Tobias R. isimli kişinin aşırı sağcı görüşleri olduğu intihar etmeden önce annesini de öldürdüğü belirlendi. İşte Tobias R isimli kişinin bıraktığı video

Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 11 kişiyi öldüren saldırganın bir video ve mektup bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Tobias R'nin saldırıyı gerçekleştirdiği Hanau kentinde doğduğu ve 1977 doğumlu olduğu belirtiliyor. Üniversite mezunu olan Tobias R. iktisat okumuş.

Annesini de öldürmüş





Saldırıdan sonra Alman özel harekat timleri Tobias R.'nin evine baskın düzenledi. Evde Tobias R ile birlikte bir kişinin daha cesedi bulundu. Bu kişinin Tobias R.'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Saldırganın intihar etmeden önce annesini dö öldürdüğü öğrenildi.

Bazı milletler yok edilmeli

Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Irkçı düşencelere sahip olan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı öğrenildi.

Tobias R. mektupta, "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" diye yazdı.

Videoda söyledikleri

Saldırgan evinde çekip Youtube yüklediği videosunda 'ABD’nin yer altında askeri üsleri var ve burada çocuklara işkence yapılıyor ve öldürülüyor. Burada şeytanlara tapılıyor. Amerikan vatandaşları uyanmalı ve bunlarla savaşmalı” diyor.

Sesler duyuyorum izleniyorum diyor

Videoyu değerlendiren Alman basını ve uzmanlar, saldırganın videoda çok sakince ve düzgün konuştuğunu aktarırken, İngilizcesinin akıcı olduğu belirtildi. Videoda farklı komplo teorilerinden bahseden Tobias R.’ın, sesler duyduğu ve bebeklikten itibaren izlendiğini söylediği belirtiliyor.