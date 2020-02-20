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Kadir Şeker'in sağlık raporu açıklandı! Dikkat çeken detaylar

KONYA ’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne sebep olan Kadir Şeker’in sağlık raporu açıklandı. Şeker'in; olay anında, boğazından, dizlerinden, ellerinden yaralandığı, göz altında da sıyrık oluştuğu tespit edildi.

Türkiye, Kadir Şeker'in davasını yakından takip ediyor...Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker'in tutuklanmasına neden olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı yaşandı.

4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı.Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp, yakındaki parka gitti. Özgür Duran da peşinden gitti. Burada devam eden tartışma sırasında Duran, sevgilisini dövmeye başladı.

Kasten adam öldürme suçundan tutuklandı

Olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında arbede çıktı. Bu sırada Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir'in sağlık raporu açıklandı

Soruşturma aşamasında Kadir Şeker için alınan sağlık raporu, dosyaya ulaştı. Raporda; Şeker'in sağ ve sol elinde kesi, boynunun sağ tarafında doku kanaması, sol tarafında da darp izi, gözlerinin altındı sıyrık, 2 dizinde de yara izi bulunduğu yer aldı.

Kadir'de de kesikler var

Kadir Şeker'in olay anında üzerinde bulunan kıyafetlere yapılan kriminal inceleme de tamamalandı. Kriminal raporda, Şeker'in kazak ve atletinin sol göğüs bölgesinde kesikler bulunduğu, bunların bıçak ile meydana gelmiş olabileceği bildirildi.

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