Bacaklarınızın hareketine engel olamıyorsanız bu sendrom sizde de olabilir!

Bacakları hareket ettirme isteğine engel olunamayan ve tarif etmesi güç bir hastalık: Huzursuz bacak sendromu!

Yaygın bir sinir sitemi hastalığı olarak görülen huzursuz bacak sendromu, genellikle hastalar tarafından zor tarif edilen bir rahatsızlıktır. Bacak ve ayak bölgesinde kaşıntı,ürperme bacağını kıpırdatma isteği ve yanma şeklinde tarif edilse de zaman zaman kaslarda meydana gelen kramplar ve uyuşma ile karıştırılabilmektedir.

Huzursuz bacak sendromu neden olur?

Sıklıkla demir eksikliği ile birlikte görülen bu hastalık, romatoid artrit (eklem iltihabı hastalığı), böbrek yetmezliği ve çeşitli nörolojik rahatsızlıklarla birlikte görülebiliyor. Ayrıca genetik temelli olduğu ve ailesinde bu hastalık bulunan kişilerde görülme olasılığının daha fazla olduğu bilinmektedir.

Huzursuz bacak sendromu nasıl anlaşılır?

-Otururken ya da uzanırken, özellikle yatağa yatıldığında uykuya dalmadan önce bacaklarda hareket ettirme ihtiyacı

-Bacaklarda istemsiz seğirmeler

-Tarif edilemeyen huzursuzluk, karıncalanma, yanma, batma ve ağrı hissinin meydana gelmesi

Huzursuz bacaklar nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromu görüldüğünde semptomları hafifletmeye yönelik medikal tedavi önerilmektedir. Farklı ilaçların denenmesi gerekebilir.Strese bağlı olarak artan rahatsızlık durumlarında gevşeme teknikleri, masaj ve ılık banyo ile şikayetlerin azalması sağlanabilir. Bunların haricinde kahve, çikolata ve kola gibi kafein içeren gıdalar ile alkol ve tütün kullanımından da uzak durulması da önemlidir.