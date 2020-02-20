Ahmet Hakan Babacan'ı desteklediğini açıklayan Gül'e fena saydırdı

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Artık ne diyeceği ve ne dediği pek merak edilmiyor. Görüşleri doğru dürüst tepki bile çekmiyor" diyerek geçtiğimiz günlerde olay açıklamalar yapan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e eleştirilerini sıraladı.

Gündeme ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Gül'ün açıklamalarını değerlendiren Ahmet Hakan, "İktidara yönelik eleştirileri hiçbir heyecan uyandırmıyor. Dış politika analizlerinin hiçbiri referans alınmıyor. Görüşleri doğru dürüst tepki bile çekmiyor." görüşünü savundu.

Eleştirilerini art arda sıraladı

"Peki ama neden? Neden böyle oldu?" sorusunu yönelten Hakan, yanıtını da kendi şöyle verdi:

Neden olacak? Çok abartılı temkinlilik halinden... Hep aşırı kasmasından... Perde arkasında kalma çabasından... Doğrudan değil hep dolaylı konuşmasından... Özeleştiri müessesini çalıştırmaya pek yanaşmamasından... Kendini yukarıda, çok yukarıda bir yerde konumlandırmaya çalışmasından...

Abdullah Gül, ne demişti? 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Karar gazetesine verdiği söyleşide parlamenter sistemden Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine kadar farklı konularda değerlendirmelerde bulunmuş, AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesinin de şart olduğunu söylemişti. Gül 'Siyasi İslam'ın çöktüğünü düşünüyor musunuz? sorusuna ise "Öyle, tüm dünyada. Biz bunu görüp, paradigmadan kopuşu gerçekleştirmiştik, ama sürdürülemedi." demişti. Gezi olaylarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gül Gezi Parkı olayları ile gurur duyduğunu dile getirmişti.

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