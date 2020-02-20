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Pervin Buldan'dan Gül'e ağır sözler! Cesaret yoksunu Erdoğan'dan korkuyor

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Gül'ü yerden yere vurdu. Buldan "Abdullah Gül’ün de cesaretten yoksun olduğunu düşünüyorum. Korkmamalılar. Erdoğan’dan artık kimsenin korkmaması gerekiyor'' dedi.

Geçtiğimiz seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak çıkmaya hazırlanan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, son anda bu karardan vazgeçti.

Gül, adaylıktan vazgeçmesindeki en önemli nedenin tam mutabakatın sağlanamaması olduğunu söyledi. CHP, Saadet Partisi ve HDP, Abdullah Gül'ün siyasette aktif rol almasını istiyor.Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda hükümete yönelik sert açıklamalarda bulunan Abdullah Gül'e HDP'den çağrı geldi.

Cesaret yok, Erdoğan'dan korkuyor

Şirin Payzın'a konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Abdullah Gül’ün de cesaretten yoksun olduğunu düşünüyorum. Korkmamalılar. Sorunlara dair çözüm önerilerini cesaretle söylemeliler. Erdoğan’dan artık kimsenin korkmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu'na da seslenen Buldan, "Cesaret kazanmış değil. Sayın Davutoğlu 7 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan ve 1 Kasım seçimlerinde tırmanan olaylarla ilgili konuşmalı. Kimin hangi olaylardan sorumlu olduğunu açıklamalı. Davutoğlu geleceğin Türkiye’sinde hükümet olma iddiası taşıyorsa geçmişle yüzleşmesi önemlidir." şeklinde konuştu.

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