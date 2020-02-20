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Servis şoförü lise öğrencisine iğrenç videolar izletti babası çılgına döndü

Demirören Haber Ajansı

BEYLİKDÜZÜ’nde lise öğrencisi erkek çocuğa cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen servis şoförü, çocuğun babası ve  iki yakını tarafından dövüldü.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeşilkent Mahallesi’ndeki Amasyalılar Caddesi üzerinde üç kişinin bir kişiyi dövdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Dayak yedi boş araziye yarı çıplak kaçtı

Polis kısa sürede olayın Yeşilkent Mahallesi Çiftlik Yolu üzerinde meydana geldiğini ve yarı çıplak bir kişinin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’ya ait araziye kaçtığını belirledi.

Oğluna cinsel içerikli videolar ve yazışmalar göstermiş

Ekipler, tarla içerisinde dayak yemiş yarı çıplak vaziyetteki servis şoförü Y.Y.’yi yakaladı. M.Ş.Y., 16 yaşındaki oğlu Y.F.Y.’nin Beylikdüzü’ndeki bir lisede öğrenim gördüğünü, servis şoförünün oğluna cinsel içerikli videolar ve cinsel içerikli yazışmalar yaparak konuşmalar yaptığını anlattı.

Baba M.Ş.Y, servis şoförü Y.Y. ile Yeşilkent’teki Çiftlik yolu üzerinde görüşme yapmak üzere buluştuklarını yanında da iki yakını da bulunduğunu, şüpheli ile kavga ettiklerini söyledi. 

Baba ile iki yakını ve servis şoförü Avcılar Firüzköy polis merkezi amirliğine götürüldü. ‘Çocuğun cinsel istismarı’ şüphelisi doktor kontrolüne götürülürken lise öğrencisinin ifadesine de başvurulacağı kaydedildi.

"Bizim de çoluk-çocuğumuz var"

Şüpheli Y. Y. yerini polise bildiren yakındaki şantiyenin sahibi Fuat Şentürk, "İki kişinin birisini dövdüğünü gördüm. Bana taciz olduğunu söylediler. Bir an empati yaptım. Bizim de çoluk-çocuğumuz var. Bunlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Polisi aradım. Gelen ekiplere yerini tarif ettim, gidip aldılar. Böyle bir şey hepimizin başına gelebilir" dedi.

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