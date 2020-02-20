İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'daki saldırılara sert tepki göstererek, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Altun, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Altun ikinci paylaşımında da "Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, #Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz!" ifadelerini kullandı.