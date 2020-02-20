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Hazine Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon, faiz ve döviz açıklaması

"Kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık" diyen Hazine Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında, enflasyon, faiz ve döviz kurlarıyla ilgili kriz sevdalılarını hüsrana uğrattıklarını açıkladı. "Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık." diyen Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, "Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" toplantısında yaptığı açıklamadan satır başları...

-Aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana uğrattık.

- Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama yetmez, daha yeni başladık.

- İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.

- (Faiz oranı) 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a indi.

- Artık Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.

- Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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