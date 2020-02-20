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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebek heyecanı

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil ile geçen kasımda evlendiği model ve oyuncu Amine Gülşe ebeveyn olma heyacanı yaşıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2019'un haziran ayında dünyaevine girdi.

Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. İngiliz basınının iddiasına göre; ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.



Maç kadrosunda yok
The Sun'ın haberine göre; doğumda eşini yalnız bırakmak istemeyen  Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta'dan Arsenal'in bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı maç için izin istedi. Arteta da  bu durumu anlayışla karşıladı ve Özil'i kadroya almadı. 

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