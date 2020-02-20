Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sosyal medyada okuduğu felsefe kitapları üzerine bir yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili "Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi" açıklamasında bulundu.

Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, Türkiye'nin konuştuğu 10 yaşındaki Atakan Kayalar ile ilgili açıklama yaptı.

Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları:

"Biz bir çocuğun bu kadar sosyal medyada yer almasını onaylamayız. Herhangi bir çocuğumuzun durumundan ziyade bir çocuk üzerinden diğer çocukların üzerinde oluşan baskıya kimse dikkat etmiyor. Hemen duyduğumuz anda ilgili uzmanlar sevk edildi, aile ile görüşüldü, bireysel olarak ne tür desteğe ihtiyacı varsa tespit edildi."