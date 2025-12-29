BIST 11.245
Öğretmene şiddet olaylarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme

Okullarda öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını değerlendiren Yedi Renkli Çınar Okulları Sosyal Bilgiler öğretmeni Emel Gör, toplumun en güçlü gelişiminin sınıfın kapısından içeri giren öğretmenle başladığını belirterek "öğretmeni desteklemek ülkemizin yarınlarını güçlendirir" dedi.

Son dönemde okullarda öğretmenlere yönelik tepki çeken davranışlar arttı. Fiziksel ve sözlü saldırılar bir biri ardına gelirken konuya ilişkin önemli bir açıklama, Yedi Renkli Çınar Okulları Sosyal Bilgiler öğretmeni Emel Gör'den geldi.

"Öğretmenler toplumun aklını ve kalbini besliyor"

Yedi Renkli Çınar Okulları’nın 23 yıllık mesleki tecrübeye sahip Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emel Gör, öğretmenin yalnızca bilgi aktaran değil; merakı fark eden, potansiyeli gören ve toplumun hem aklını hem kalbini besleyen bir emek olduğuna dikkat çekiyor.

"Öğretmen güvende olursa; çocuk da, toplum da, gelecek de güvende olur"

Okulun sosyal medya hesabından açıklama yapan Gör, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun kaderini değiştiren bir çocuğun dünyasını aydınlatan görünez kahramanlar. Kimdir onlar? Biz öğretmenler. Toplumun en güçlü gelişimi sınıfın kapısından içeri giren bir öğretmenle başlar. Küçük bir soruda bile büyük bir potansiyeli farkeden kişidir. Toplumun aklını da kalbini de besleyen bir emektardır. İşte bu yüzden öğretmeni desteklemek ülkemizin yarınlarını güçlerdirir. Bugün seçtiğimiz her mesleğin temelinde bir öğretmenin izi var. Bu yüzden öğretmeni korumak ve desteklemek, aslında çocukların ve ülkenin yarınlarını güçlendirmektir. Bugün bazı okullarda bu kadar kutsal mesleğin temsilcileri kim zaman sözlü kimi zaman fiziksel şiddete maruz kalabiliyor. Öğretmene yönelen her saygısızlık, bir çocuğun geleceğine vurulan bir darbedir. Çünkü öğretmen güvende olursa; çocuk da, toplum da, gelecek de güvende olur."

