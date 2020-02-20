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Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir ne zaman öldü Fırat Yılmaz Çakıroğlu fotoğrafları

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir araştırması günün konusu old. Fırat Yılmaz Çakıroğlu, karşıt görüşlü öğrenciler ile girdiği tartışma sonucu bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden ülkücü Ege Üniversitesi öğrencisi.

EGE Üniversitesi (EÜ) Kampüsü'nde, 4 yıl önce çıkan olaylarda bıçaklanması sonucu yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için paylaşımda bulunuyor. Peki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir?

1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğu. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi. CHP'li bir ailede yetişmişti. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

Hatırası

Ölümü üzerine Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'ta adına açılan spor merkezine, Nazilli'de bir parka verilmiştir. Elvankent'te de adına bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. İzmir'in Menderes ilçesinde bir spor tesisine ve Aliağa ilçesinde yapılan bir parka, Manisa'da bir kavşağa adı verilmiştir.

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