Üniversitede eğitime kar engeli!

Dicle Üniversitesinde, kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Üniversitenin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bugün üniversitede eğitim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bugün gerçekleştirilecek sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

