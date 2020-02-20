Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 20 bin öğretmen atama müjdesi

Öğretmen atamaları olacak mı sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. AA Editör Masasına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 20 bin ek atama müjdesi verdi.

Selçuk, AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı ve eğitim gündemini değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Selçuk, bu yıl içerisinde 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özetle şunları söyledi:

"Çocuğa özel deneme sınavı yapılıyor. Yani senin ihtiyacın şu konularda, kişiye özel her şey. Çocuğun hedefi olmasını istiyordu anne babasına destek oluyor. arkadaşlarıma göre nerdeyim diye öğrenmesi için ayrı bir destek biçimi de var. Senin şu konuları çalışman, basit ileri düzeyde çalışman lazım, şu konuya geçmen lazım şunu atlayabilirsin diyor.

Türkiye'de ders anlatma konusunda yetkin öğretmenleri seçtik. bize tüm derslerin video kütüphanesini oluşturun dedik. İstediği öğretmenden her dersi en iyi şekilde alabilsin. Her çocuğa 3 GB hediye verdik. tüm konuları istediği kadar tekrar ederek çalışmaya.

Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışmalar var

Kişiye özel test oluşturuyor. Öğrenciye özel bir sınav yapabiliyor. Akıllı sistemin uygulandığı lokal bir çalışmalar var. Bu bana uyar diye çıkartma yapıştırdık. Okullar bilgilendirildi. Pilotları yapıldı. Bunun tanıtımını yaptık. Şimdi anne babalara çalışmalar yapıyoruz.

Elazığ’da deprem oldu. Bu sistem üzerinden bu çocukların eğitimini sağlayabiliyoruz. Bunu da günlük olarak takip ediyoruz.Çizgi filmler, ders destek sistemleri, öğretmenler için ücretsiz sertifika programları var.

20 bin ek atama gelecek

Tabi gençler üniversiteleri, fakülteleri bitiriyorlar. Bir beklentileri var iş ile ilgili. Biz de bu konuda son derece büyük derecede bir gayret sarf ediyoruz. Ben Cumhurbaşkanımıza çok özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem inşallah 20 bin ek atama gelecek. Bir 20 bini geçenlerde ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların dönemleri var. Bugün ilkbahar ve cemre düştü. Biz de bir müjde vermiş olduk. Aslında 2020 yılı 20 bin ile sınırlıydı, ekonomideki iyileşme neticesinde bir 20 bin daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti.