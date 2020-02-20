Türkiye NATO videosu gündeme bomba gibi düştü! Türk pilot seslendirdi

RUSYA ile İdlib krizinin yaşandığı bir döneme denk gelince hayli manidar bulunan NATO'nun Türkiye videosu gündem oldu. Türk ordusundan ve Türkiye'nin NATO'daki öneminden bahsedilen video hem İngilizce hem Türkçe yayınlandı. Videoyu Türkiye'nin kadını pilotu Yarbay Esra Özatay seslendirdi.

Türkiye'nin müttefiki olduğu NATO'nun twitterda paylaştığı Türkiye NATO'dur videosunun içeriğinde Türk ordusunun havada, karada, denizdeki güçleri yer alıyor.

Videonun zamanlaması hayli manidar. İdlib krizi sebebiyle Rusya ile gerilimin tırmandığı bir döneme denk gelen video, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Video sosyal medya hesabından İngilizce alt yazılarla yayınlanırken, Youtube kanalına Türkçe versiyonu da yüklendi.

Videoda Türkiye'nin NATO'daki yeri ve önemi anlatılıyor. Türk Hava Kuvvetleri Pilot Yarbay Esra Özatay'ın sesiyle verilen videoda şu metin yer alıyor:

"Müttefikler olarak ortak değerleri paylaşıyoruz. Hem bu değerleri hemde birbirimizi korumak için birlikte hareket ediyoruz. NATO'ya desteğimiz Türkiye'nin ittifaka katıldığı 1952 yılına dayanmaktadır. NATO görev ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biriyiz. İttifaktaki ilk kadın jet Pilot Leman Bozkurt Altınçekiç'in Türk olmasından gurur duyuyoruz. Kendisi orduya katılmak üzere olan bir çok genç kadın ve erkek için ilham kaynağı olmuştur. Her NATO üyesinin eşit derecede söz hakkı var.Kararları birlikte alıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz ve daha güvendeyiz. Vatandaşlarımız için barış ve istikrarın sağlanmasına kendimizi adamış durumdayız ve NATO ortağı üyeleri aktif olarak desteklemekteyiz."