Saç dökülmesinin önüne nasıl geçilir düzleştiricinizi çöpe atın!

Saç dökülmesi herkesin hayatında en az bir kez başına gelen yaygın bir sorun peki çözümü nedir? İşte saç sağlığınız için yapabilecekleriniz...

Mevsim geçişleri, stres ve dengesiz beslenme ile bazı zararlı alışkanlıklar, sadece vücudu değil saçları da aynı oranda etkileniyor. Bazı ilaçların yan etkileri, saç derisinde oluşan mantarlar ya da genetiğe bağlı sebeplerle ortaya çıkan saç dökülmeleri olduğu gibi cinsiyete göre farklılaşan birtakım sebepler de görülmektedir.

1 günde 50-100 adet saçın dökülmesi olağan kabul edilirken, bu miktar 100 telin üzerine çıkıyorsa dikkat!

Saç dökülmesinin önlenmesi için neler yapılabilir?

-Öncelikle, tedaviye başlanmadan önce saç dökülmesine neden olan sorun ya da hastalık tespit edilmelidir.

-Saçlar hergün yıkanmamalı ve yıkama esnasında sıcak su kullanılmamalıdır.

- Haftada 1 kereden fazla fön çektirmek, düzleştirici veya maşayla şekillendirmek saçları yakıp, koparak dökülmeye sebebiyet verebilir. Isının kullanımı saç foliküllerini zayıflatır, saçları köklerden ayırır. Aylar geçtikçe saçların gücü azalır ve kırılmaya başlarlar.

-Gür saçlar için dışarıdan yaptığınız uygulamaların yanı sıra beslenme şekliniz de oldukça önem taşıyor. Saç kökleri çoğunlukla keratin denilen proteinden oluşur. Yumurta, fındık, fasulye ve bezelye, balık, az yağlı süt ürünleri, tavuk ve hindi gibi sağlıklı protein kaynaklarını tüketebilirsiniz.

Saçlar kazıtılarak dökülme önlebilir mi?

Saçların gür olması yalnızca kalite kazanması ile mümkündür. Burada saçın nasıl kısaltıldığının da bir önemi yoktur. Sıfır numara yapılsa da ustura veya jiletle kazıtılsa da sonuç değişmez.