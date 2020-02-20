Durmayan öksürük krizlerine çözüm!

Öksürmek çoğumuz için önemli görülmeyen aslında dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Öksürük krizlerine karşı size yardımcı olacak bazı pratik şeyler var. işte evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler...

Gece başlayan ve kesilmek bilmeyen öksürükler herkes için çok rahatsız edicidir. Bu sorununun çözümü için pek çok ilaç kullanılabileceği gibi beslenme düzeninde değişiklik ve evde uygulanacak bazı doğal yöntemlerle bu sorundan kurutulabilirsiniz. Öksürük, evde doğal ve bitkisel yollardan tedavi edilebilir. Birtakım hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkan öksürük, ciddi boyutlarda olmadığı durumlarda evde tedavi ile önlenmeye çalışılır. Fakat problem, evde uygulanan yöntemler ile geçmiyorsa kaynağının tespit edilmesi ve buna yönelik bir tedavi planı mutlaka yapılması gerekir.



Bol sıvı tüketin: Gün içerisinde bol sıvı tüketimi, boğaz kuruluğunuzun geçmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sıvı almak vücudunuzun virüsleri ortadan kaldırma yeteneğini destekleyecektir.



Bal yiyin: Balın faydaları saymakla bitmez. Öte yandan öksürük baskılayıcı bir ilaç olarak değerlendirilir. Yatmadan önce tüketeceğiniz bitki çayının içerisine bir miktar ilave edeceğiniz bal, boğazda rahatlama sağlayacaktır.



Nem: Bulunduğunuz odayı nemlendirmeniz da boğazınızda rahatlama sağlayacaktır. Bunun için sıcak bir su dolu kabı odada bulundurmanız rahatlamanıza yardımcı olacaktır.



Sıcak bir duş alın: Öksürük krizleriniz başladığında yapabileceğiniz en kolay şeylerden biri uzun, sıcak bir duş almak olacaktır. Suyun altındayken buharı içinize çekin. Bu öksürmekten gerilmiş olan boynunuzu rahatlatacaktır.



Bitki çayı için: Bitki çayları rahatlatıcı etkileriyle tahriş olmuş boğazınıza iyi gelecektir. Gün içinde belli aralıklarla tüketeceğiniz sıcak çay boğazınızı yatıştırır.