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İBB'nin zam oyunu ortaya çıktı! Artış yüzde 35 değil yüzde 79 olarak yansıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin tartışmalara neden olan yüzde 35'lik zammın metrobüs durakları arasında farklı uygulandığı ortaya çıktı.

10 Şubat'ta alınan yüzde 35'lik zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı.

Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2,60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3,5 TL'ye yükseltildi. Bununla birlikte yeni ücret tarifesi 1,2,3 duraklar arasında farklı farklı belirlendi. Yeni tarifede 1 durak 2,5 TL, iki durak 3 TL, üç durak 3,5 TL oldu.

Böylece 1-3 durak arasında yansıyan zam oranı yüzde 79 olarak ölçüldü.

İBB Ali Cengiz oyunu yapmış

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. 10 Şubat Pazartesi günü itibariyle uygulamaya konulan yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi. Ulaşım zammı şehrin birçok noktasında öğrenciler ve vatandaşlar tarafından protesto edildi. Öte yandan İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıktı.

İşte İBB'nin eski ve yeni tarifesi

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