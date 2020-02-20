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Aracıyla kamyonetin altına girdi olay yerinde hayatını kaybetti

EDİRNE'de, otomobiliyle yolda ilerleyen Orhan Nur, bir anda kontrolünü kaybederek öndeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken Orhan Nur yaşamını yitirdi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 56 yaşındaki Orhan Nur, yaşamını yitirdi.

Aşırı hız nedeniyle kamyonetin altına girdi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Keşan- Gelibolu karayolu Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne giden Orhan Nur yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden A.Y. yönetimindeki plakalı kamyona arkadan çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, sürücü Orhan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Orhan Nur'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Orhan Nur'un, geçen yıl Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü A.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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