Merkel'den ırkçı saldırıyla ilgili son dakika açıklaması ırk din ayrımı yapmıyoruz

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, "Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. " dedi.

ALMANYA'nın Hanau kentinde dün gece saat 22.00 sıralarında Türklere ait 3 ayrı işletmenin silahlı saldırıya uğraması ve saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'den son dakika açıklaması geldi. Merkel ırkçı saldırı ile ilgili "Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak. Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair elimizde çok sayıda emare var. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. " dedi.