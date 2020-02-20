HABER /  DÜNYA
ADV 20 Şubat'a özel indirimleri kaçırmayın

Merkel'den ırkçı saldırıyla ilgili son dakika açıklaması ırk din ayrımı yapmıyoruz

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, "Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. " dedi.

ALMANYA'nın Hanau kentinde dün gece saat 22.00 sıralarında Türklere ait 3 ayrı işletmenin silahlı saldırıya uğraması ve saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel'den son dakika açıklaması geldi. Merkel ırkçı saldırı ile ilgili "Olayın arka planını ortaya çıkarmak için her şey yapılacak. Saldırganın ırkçılıkla hareket ettiğine dair elimizde çok sayıda emare var. Irkçılık bir zehirdir, nefret de zehirdir. Bu zehir toplumumuzda vardır. Vatandaşlarımız arasında ırk ve din ayrımı yapmıyoruz. " dedi.

İlgili Haberler
Almanya'da saldırıya uğrayan kafenin sahibi konuştu işte ölenlerin isimleri Almanya saldırganı Tobias R. ırkçı çıktı! Annesini de öldürmüş işte videosu Almanya'da saldırı Türklerle birlikte 11 kişi öldü! Saldırgan bakın kim çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Almanya'yı sarsan kafe saldırısından fotoğraflar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu
İBB'nin zam oyunu ortaya çıktı! Artış yüzde 35 değil yüzde 79 olarak yansıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 20 bin öğretmen atama müjdesi
Kaza yapan Pegasus uçağının kara kutusu açıldı ihmaller zinciri faciayı getirmiş
Ali Babacan'ı yeni parti kuruluşundaki ertelemeler sinirlendirdi Abdullah Gül devreye girdi
İran'da biri doktor 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Ölümcül virüs kapımızda
ÖNCEKİ HABERLER
Aracıyla kamyonetin altına girdi olay yerinde hayatını kaybetti
Durmayan öksürük krizlerine çözüm!
İstanbul'da zam yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı? Ekrem İmamoğlu'nun yanıtı
Kurban bayramı 2020 ne zaman hangi ay bayram?
Türkiye NATO videosu gündeme bomba gibi düştü! Türk pilot seslendirdi
Cemre düşme tarihleri 2020 ilk cemre düşmesi nereye oldu?
Yorumlar 1 yorum