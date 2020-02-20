HABER /  SPOR

Trabzonspor derbi hazırlığına devam ediyor hangi oyuncuların durumu kritik?

TRABZONSPOR' da dev derbinin hazırlıkları sürüyor. Karadeniz fırtınası şampiyonluk yolunda devam edebilmek için derbide 3 puanı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Taktiksel antrenman yapıldı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Majid Hosseini ve Sturridge yer almadı. Yusuf Sarı’nın ise takımdan ayrı çalıştığı belirtildi.

Dün sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Obi Mikel, Antony Nwakaeme ve Badou Ndiaye ise bugün takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak saat 13.10’da İstanbul’a hareket edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Almanya'daki ırkçı saldırıda ölenlerin 5'i Türk kafe sahibi ölenlerin isimlerini verdi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli için istenen ceza belli oldu
İBB'nin zam oyunu ortaya çıktı! Artış yüzde 35 değil yüzde 79 olarak yansıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 20 bin öğretmen atama müjdesi
Kaza yapan Pegasus uçağının kara kutusu açıldı ihmaller zinciri faciayı getirmiş
Ali Babacan'ı yeni parti kuruluşundaki ertelemeler sinirlendirdi Abdullah Gül devreye girdi
ÖNCEKİ HABERLER
Şentop'tan vatandaşlarımızın öldüğü Almanya'daki ırkçı saldırı ile ilgili açıklama!
Tırnak batması nasıl geçer ayakkabı giymek bile sorun olabilir!
Merkel'den ırkçı saldırıyla ilgili son dakika açıklaması ırk din ayrımı yapmıyoruz
Ebru Polat'ın sevgilisi Sabri Çelebi çıktı Palalı Sabri kimdir?
Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Ek atama olacak mı 2020 Bakan Ziya Selçuk son haberi verdi
Yorumlar